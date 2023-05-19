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Редькин Онтон Романов

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Вычислено 1818

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1794 г.р.

Мать

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1818

Отец: Редькин Роман Иванович

Мать: Редькина Афимья (Евфимия) Авраамова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика