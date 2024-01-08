Кривощекова Анна Саввинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1832 ст.
Сын: Кривощеков Никифор Васильев
Отец ребёнка: Кривощеков Василий Федоров
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.99.Оп.1.Д.4 — Метрическая книга Николаевская церковь, Соликамский уезд, с. Кудымкарское
Смерть
Неизвестно