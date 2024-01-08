Кривощекова Анна Саввинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривощекова Анна Саввинова

Кривощекова Анна Саввинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1832 ст.

Сын: Кривощеков Никифор Васильев

Отец ребёнка: Кривощеков Василий Федоров

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК Ф.99.Оп.1.Д.4 — Метрическая книга Николаевская церковь, Соликамский уезд, с. Кудымкарское
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close