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Кудинский Артём Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1983

Отец: Михайлович Марк Михайлович

Мать: Кудинская Марина Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.2014

Сын: Кудинский Кирилл Артемович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.09.2016

Дочь: Кудинская Елизавета Артемовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности