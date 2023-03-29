Кудинский Артём Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1983
Рождение ребёнка
07.02.2014
Сын: Кудинский Кирилл Артемович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.2016
Дочь: Кудинская Елизавета Артемовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности