Волконская (Ушакова) Елизавета Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Ушакова) Елизавета Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Константин Иванович

Мать: Ушакова Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
28.03.1869

Сын: Волконский Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.08.1870

Дочь: Дунина-Барковская Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1872

Сын: Волконский Константин Николаевич

Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Николай Петрович

Смерть
Неизвестно
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