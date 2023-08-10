Волконская (Ушакова) Елизавета Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1869
Сын: Волконский Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1870
Дочь: Дунина-Барковская Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1872
Сын: Волконский Константин Николаевич
Отец ребёнка: Волконский Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно