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Лаврухин Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892

Отец: Лаврухин Семен Маркелович

Мать: Лаврухина Татьяна Афанасьевна

близнецы
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