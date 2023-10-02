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Лаврухин Николай Семенович
Лаврухин Николай Семенович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1892
Пол
Мужской
Отец
Лаврухин Семен Маркелович
Мать
Лаврухина Татьяна Афанасьевна
Около 1852 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1892
Отец:
Лаврухин Семен Маркелович
Мать:
Лаврухина Татьяна Афанасьевна
близнецы
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