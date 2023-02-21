(Белюкина) Александра Ивановна
Место рожденияг Донской Московская обл.
Дата рождения08.11.1913
Дата смерти1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913
Отец: Белюкин Иван Сергеевич
г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1996
г Донской Московская обл.
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Донской Московской области