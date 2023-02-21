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(Белюкина) Александра Ивановна

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Место рождения

г Донской Московская обл.

Дата рождения

08.11.1913

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1913

Отец: Белюкин Иван Сергеевич

Мать: Белюкина Татьяна Ивановна

г Донской Московская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1996
г Донской Московская обл.
Причина смерти: болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Донской Московской области
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