Моисеенко Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеенко Михаил Васильевич

Моисеенко Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Моисеенко Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
14.02.1885

Сын: Моисеенко Анисим Онисим Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
09.05.1891

Сын: Моисеенко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
27.02.1895

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
02.05.1897

Сын: Моисеенко Борис Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
04.03.1899

Сын: Моисеенко Кондрат Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
25.12.1906

Сын: Моисеенко Федор Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Новицкое, Партизанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Прокопий Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Гаврил Михайлович

Мать ребёнка: Моисеенко Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеенко Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно