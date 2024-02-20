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Константин Терентьевич

Место рождения

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1692

Сын: Яков Константинович

Мать ребёнка: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1702

Сын: Артем Константинович

Мать ребёнка: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Федор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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