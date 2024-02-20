Константин Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1692
Сын: Яков Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Артем Константинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Федор Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно