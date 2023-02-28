Шлангман Шлема (Шлейма) Израилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлангман Шлема (Шлейма) Израилевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

12.04.1899 ст.

Дата смерти

03.11.1969

Пол

Мужской

Отец

Мать

1871 г.р.

Жена

1905 г.р.

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1899 ст.

Отец: Шлангман Сруль Хаимович

Мать: Шлангман Тауба Хаимовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
22.03.1929

Жена: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1930

Сын: Шлангман Роальд Семёнович

Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна

Смерть
03.11.1969
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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