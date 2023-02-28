Шлангман Шлема (Шлейма) Израилевич
Место рождения
Дата рождения12.04.1899 ст.
Дата смерти03.11.1969
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1899 ст.
Отец: Шлангман Сруль Хаимович
Мать: Шлангман Тауба Хаимовна
Бракосочетание
22.03.1929
Рождение ребёнка
19.03.1930
Сын: Шлангман Роальд Семёнович
Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна
Рождение ребёнка
15.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна
Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шлангман Эсфирь Соломоновна
Смерть
03.11.1969
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область