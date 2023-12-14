Яркина (Кукарских) Екатерина Всеволодовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1977
Крещение
1994
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Троицкий собор, весна 1994 г. в числах Пасхи, крестная Пацевич Екатерина Вальдемаровна, троюродная племянница, 1974 г.р.
Бракосочетание
16.11.2002
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.2003
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.09.2010
Дочь: Яркина Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.12.2020
Дочь: Яркина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан