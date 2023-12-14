Яркина (Кукарских) Екатерина Всеволодовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яркина (Кукарских) Екатерина Всеволодовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1977

Отец: Кукарских Всеволод Всеволодович

Мать: Кукарских Галина Петровна

Крещение
1994
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Троицкий собор, весна 1994 г. в числах Пасхи, крестная Пацевич Екатерина Вальдемаровна, троюродная племянница, 1974 г.р.
Бракосочетание
16.11.2002

Муж: Яркин Алексей Евгеньевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.2003

Сын: Яркин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.09.2010

Дочь: Яркина Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.12.2020

Дочь: Яркина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

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