Жартун Дмитрий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1917
Дата смерти19.06.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1951
Сын: Жартун Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Жартун Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
11.02.1959
Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Жартун Анастасия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1985