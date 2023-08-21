Жартун Дмитрий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жартун Дмитрий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1917

Дата смерти

19.06.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1951

Сын: Жартун Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Жартун Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
11.02.1959

Дочь: Кудинова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Жартун Анастасия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жартун Анастасия Ивановна

Смерть
19.06.1985
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