Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти29.12.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вишняков Василий Егорович
Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1848
Сын: Вишняков Арсентий Егорович
Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Вишняков Николай Егорович
Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич
Смерть
29.12.1888
Похороны
30.12.1888