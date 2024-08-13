Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Загорская) Фекла Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

29.12.1888

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Загорский Тимофей Стефанович

Мать: Загорская (Загорская) Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843

Сын: Вишняков Василий Егорович

Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1848

Сын: Вишняков Арсентий Егорович

Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вишняков Игнат Егорович

Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Вишняков Тарас Егорович

Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Вишняков Николай Егорович

Отец ребёнка: Вишняков Егор Васильевич

Смерть
29.12.1888
Похороны
30.12.1888

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