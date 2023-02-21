Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1965
Дочь: Гордеева Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гасанова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2019