Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1965

Дочь: Гордеева Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гасанова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Герасимов Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Виктор Иванович

Смерть
2019
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