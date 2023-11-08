Мороз Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мороз Игорь Алексеевич
Мать: Мороз Елена Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мороз Анастасия Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мороз София Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно