Мороз Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мороз Игорь Алексеевич

Мать: Мороз Елена Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мороз Анастасия Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мороз София Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мороз Надежда Александровна

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