Лещанова (Малышева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лещанова (Малышева) Анна

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Место рождения

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.

Дата рождения

24.07.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911

Отец: Малышев Василий

Мать: Малышева Анисья

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Иванова Валентина

Отец ребёнка: Лещанов Евдоким

Рождение ребёнка
01.05.1936

Дочь: Белослудцева Антонина

Отец ребёнка: Лещанов Евдоким

с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лещанов Михаил

Отец ребёнка: Лещанов Евдоким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лещанов Евдоким

Смерть
Неизвестно
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