Лещанова (Малышева) Анна
Место рожденияс. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Дата рождения24.07.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911
Отец: Малышев Василий
Мать: Малышева Анисья
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Иванова Валентина
Отец ребёнка: Лещанов Евдоким
Рождение ребёнка
01.05.1936
Дочь: Белослудцева Антонина
Отец ребёнка: Лещанов Евдоким
с. Верхняя Алабуга Звериноголовского р-на Курганской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лещанов Михаил
Отец ребёнка: Лещанов Евдоким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лещанов Евдоким
Смерть
Неизвестно