Соченко Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1936
Дочь: Трухина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Соченко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сергеева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Давиденко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давиденко Михаил Иванович
Отец ребёнка: Давиденко Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Давиденко Иван