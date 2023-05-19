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Соченко Дарья Андреевна

Место рождения

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.12.1936

Дочь: Трухина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Соченко Иван

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергеева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Давиденко Иван

Возжаевка, Белогорский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давиденко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Давиденко Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давиденко Иван