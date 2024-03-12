Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна

Отец ребёнка: Кошкаров Панфило Ефимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мерзлякова (Кошкарова) Зинаида Панфиловна

Отец ребёнка: Кошкаров Панфило Ефимович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кошкарова Зинаида Панфиловна

Отец ребёнка: Кошкаров Панфило Ефимович

Смерть
Неизвестно

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