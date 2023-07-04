Бизин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1887
Мать ребёнка: не указана
Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Мещанин Павел Васильевич Бизин родился в городе Мышкин Ярославской губернии.
Смерть
Неизвестно