Бизин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бизин Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1887 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1887

Сын: Бизин Павел Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Мещанин Павел Васильевич Бизин родился в городе Мышкин Ярославской губернии.
Смерть
Неизвестно