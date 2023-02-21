Соломатникова (Келейникова) Серафима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатникова (Келейникова) Серафима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1879 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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1929 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906

Отец: Килейников Михаил

Мать: Килейникова Ольга

Рождение ребёнка
15.08.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
11.08.1929

Дочь: Луговая Инна

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
19.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
24.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Рождение ребёнка
14.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатников Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатников Владимир

Смерть
Неизвестно
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