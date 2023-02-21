Соломатникова (Келейникова) Серафима
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1906
Отец: Килейников Михаил
Мать: Килейникова Ольга
Рождение ребёнка
15.08.1927
Рождение ребёнка
11.08.1929
Дочь: Луговая Инна
Отец ребёнка: Соломатников Владимир
Рождение ребёнка
19.12.1934
Рождение ребёнка
24.07.1946
Рождение ребёнка
14.10.1948
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно