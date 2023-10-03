Кайкова Феодосия Евфимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1863 ст.
Дочь: Кайкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Бракосочетание
До 1863
Рождение ребёнка
25.07.1866 ст.
Сын: Кайков Иван Иванович
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.04.1872 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Кайков Сергей Иванов
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1877 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1880 ст.
Сын: Кайков Петр Иванович
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Воспр: мещ Михаил Ефимов Марковъ и куп жена Анна Иванова Калинина
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.
Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно