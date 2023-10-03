Кайкова Феодосия Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайкова Феодосия Евфимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1863 ст.

Дочь: Кайкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1863

Муж: Акулинин Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1866 ст.

Сын: Кайков Иван Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.08.1868 ст.

Сын: Кайков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.02.1870 ст.

Сын: Кайков Федор Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.04.1872 ст.

Сын: Кайков Василий Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Кайков Сергей Иванов

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.04.1877 ст.

Сын: Кайков Николай Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1880 ст.

Сын: Кайков Петр Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ Михаил Ефимов Марковъ и куп жена Анна Иванова Калинина
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Сын: Кайков Степан Иванович

Отец ребёнка: Акулинин Иван Иванович

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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