Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1769
Сын: Евпл Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Михайлов
Смерть
1780