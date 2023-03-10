Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Малышев Федор Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Евпл Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов

Смерть
1780