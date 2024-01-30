Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?Иван ?Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.