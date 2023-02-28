Антонова (Ильина) Галина Андреевна
Место рождения
Дата рождения08.02.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941
Отец: Ильин Андрей Ильич
С 1 августа 1927 года город Старая Русса вошла в состав Новгородского округа Ленинградской области, став административным центром новообразованного Старорусского района. 23 июля 1930 года деление на о... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1963
Отец ребёнка: Антонов Олег Федорович
Рождение ребёнка
17.10.1969
Отец ребёнка: Антонов Олег Федорович
Бракосочетание
Неизвестно