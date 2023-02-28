Антонова (Ильина) Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Ильина) Галина Андреевна

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

08.02.1941

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1941

Отец: Ильин Андрей Ильич

Мать: Максимова Тамара Александровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
С 1 августа 1927 года город Старая Русса вошла в состав Новгородского округа Ленинградской области, став административным центром новообразованного Старорусского района. 23 июля 1930 года деление на о... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1963

Сын: Антонов Сергей Олегович

Отец ребёнка: Антонов Олег Федорович

Стрый, Львівська область
Рождение ребёнка
17.10.1969

Сын: Антонов Валерий Олегович

Отец ребёнка: Антонов Олег Федорович

Стрый, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Олег Федорович

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