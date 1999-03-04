Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна
Место рождения
Дата рождения23.11.1922
Дата смерти04.03.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Охоткин Семен Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1999
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область