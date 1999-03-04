Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охоткина (Сапегина) Екатеринна Марковна

Место рождения

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

23.11.1922

Дата смерти

04.03.1999

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1922

Отец: Сапегин Марк Макарович

Мать: Сапегина (Койнова) Мария Прокопьевна

Сапегина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Охоткин Семен Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охоткин Семен Романович

Смерть
04.03.1999
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

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