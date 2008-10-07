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Тарасенко Софья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.2008

Отец: Тарасенко Александр Александрович

Мать: Агафонова Наталья

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