Мелехин Осип Федорович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Мелехин Федор Иванович
Мать: не указана
Деревню Штанную (Троицкое) основали около 1763 года тягловые крестьяне Воскресенской митрополичьей вотчины Федор Иванович Мелехин (1730-1826) и Марк Евстафьевич Долматов (1742-1830). В детстве и юност... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Мелехина Акулина Григорьевна
Смерть
Неизвестно