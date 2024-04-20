Мелехин Осип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелехин Осип Федорович

Мелехин Осип Федорович

Место рождения

Троицкое, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Мелехин Федор Иванович

Мать: не указана

Троицкое, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Деревню Штанную (Троицкое) основали около 1763 года тягловые крестьяне Воскресенской митрополичьей вотчины Федор Иванович Мелехин (1730-1826) и Марк Евстафьевич Долматов (1742-1830). В детстве и юност... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мелехин Гордей Осипович

Мать ребёнка: Мелехина Акулина Григорьевна

Троицкое, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.