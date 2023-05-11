Забавская Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забавская Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Варвара? Семеновна

Отец ребёнка: Забавский Семен Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Семеновна

Отец ребёнка: Забавский Семен Иванович

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забавский Семен Иванович

Смерть
Неизвестно