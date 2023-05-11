Забавская Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Варвара? Семеновна
Отец ребёнка: Забавский Семен Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Семеновна
Отец ребёнка: Забавский Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно