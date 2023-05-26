Малькевич Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькевич Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малькевич Антон

Мать: Малькевич Валентина