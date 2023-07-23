Стасевич (Куликова) Капитолина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952
Отец: Куликов Сергей Александрович
Мать: Куликова Галина
Рождение ребёнка
29.05.1978
Дочь: Стасевич Евгения Петровна
Отец ребёнка: Стасевич Петр
Рождение ребёнка
16.11.1982
Дочь: Теплоухова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Стасевич Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стасевич Петр