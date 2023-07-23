Стасевич (Куликова) Капитолина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасевич (Куликова) Капитолина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1952

Отец: Куликов Сергей Александрович

Мать: Куликова Галина

Рождение ребёнка
29.05.1978

Дочь: Стасевич Евгения Петровна

Отец ребёнка: Стасевич Петр

Рождение ребёнка
16.11.1982

Дочь: Теплоухова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Стасевич Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасевич Петр

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