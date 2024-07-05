Носков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.2010
Дочь: Носкова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Носкова (Злоказова) Екатерина Евгеньевна
Рождение ребёнка
15.08.2017
Мать ребёнка: Носкова (Злоказова) Екатерина Евгеньевна