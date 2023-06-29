Бесперстова (Анурьева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесперстова (Анурьева) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Анурьева Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
11.04.1997

Сын: Бесперстов Даниил Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: не указан