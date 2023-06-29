Бесперстова (Анурьева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1997
Сын: Бесперстов Даниил Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: не указан