Шушлебина (Чернецова) Анастасия Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1887 ст.
Мещанин г. Пишпека Сергей Иаковлев Шушлебин, 33 лет, православного вероисповедания, вторым браком Крестьянская дочь девица селения Аламедин Анастасия Иоанновна Чернецова, 17 лет, православного вероисп... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.
Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев
Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Кононов Чернецов и Пишпекского мещанина Севастиа... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1890
Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев
Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1900
Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев
Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Мещанин того же города Иоанн Косьмин Стручков и Мещанская жена Анастасия П... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев
Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Пишпекский мещанин Николай Яковлев Шусов и села Лебединского крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно