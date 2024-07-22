Шушлебина (Чернецова) Анастасия Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушлебина (Чернецова) Анастасия Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1887 ст.

Муж: Шушлебин Сергей Яковлев

Мещанин г. Пишпека Сергей Иаковлев Шушлебин, 33 лет, православного вероисповедания, вторым браком Крестьянская дочь девица селения Аламедин Анастасия Иоанновна Чернецова, 17 лет, православного вероисп... Показать все
Рождение ребёнка
02.02.1889 ст.

Сын: Шушлебин Симеон Сергеев

Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев

Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Кононов Чернецов и Пишпекского мещанина Севастиа... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1890

Сын: Шушлебин Феодор Сергеев

Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев

Пишпекский мещанин Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Афанасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Аламединский крестьянин Петр Иоаннов Чернецов и отставного унтер-офицера Иерофе... Показать все
Рождение ребёнка
01.04.1900

Сын: Шушлебин Яков Сергеев

Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев

Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприимниками были: Мещанин того же города Иоанн Косьмин Стручков и Мещанская жена Анастасия П... Показать все
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Сын: Шушлебин Василий Сергеев

Отец ребёнка: Шушлебин Сергей Яковлев

Мещанин города Пишпека Сергий Иаковлев Шушлебин и законная его жена Анастасия Иоаннова, оба православные Восприемниками были: Пишпекский мещанин Николай Яковлев Шусов и села Лебединского крестьянская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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