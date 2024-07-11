Поснов Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: Поснов Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.
Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
26.05.1808 ст.
Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
16.08.1810 ст.
Дочь: Поснова Васса (Василиса) Ивановна
Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
11.02.1816 ст.
Дочь: Поснова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна
Смерть
Неизвестно