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Поснов Иван Кондратьевич

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: Поснов Кондратий

Мать: Поснова Василиса Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поснова Прасковья Савельевна

Рождение ребёнка
01.10.1799 ст.

Сын: Поснов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Сын: Поснов Максим Иванович

Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1808 ст.

Сын: Поснов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.08.1810 ст.

Дочь: Поснова Васса (Василиса) Ивановна

Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1816 ст.

Дочь: Поснова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Поснова Прасковья Савельевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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