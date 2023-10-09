Молчанова (Михайлюченко) Зинаида (Зоя) Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михайлюченко Владимир
Рождение ребёнка
01.01.1955
Дочь: Чикина Галина Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.1963
Дочь: Власова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Подвейкин Николай Павлович
Рождение ребёнка
17.03.?
Дочь: Сигулина Вера Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно