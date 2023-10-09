Молчанова (Михайлюченко) Зинаида (Зоя) Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молчанова (Михайлюченко) Зинаида (Зоя) Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михайлюченко Владимир

Мать: Москвина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1955

Дочь: Чикина Галина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1963

Дочь: Власова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Подвейкин Николай Павлович

Рождение ребёнка
17.03.?

Дочь: Сигулина Вера Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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