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Андрей
Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шатов Фёдор Максимович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шатов Фёдор Максимович
Мать: не указана
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