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Усенко Анатолий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1931

Дата смерти

15.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931

Отец: Усенко Пётр Николаевич

Мать: Усенко Анна Захарьевна

Рождение ребёнка
28.11.1959

Сын: Усенко Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Усенко Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьяновская Дина Анатольевна

Мать ребёнка: Усенко Елена Андреевна

Смерть
15.05.2004
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