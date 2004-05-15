Усенко Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1931
Дата смерти15.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1931
Отец: Усенко Пётр Николаевич
Мать: Усенко Анна Захарьевна
Рождение ребёнка
28.11.1959
Сын: Усенко Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Усенко Елена Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьяновская Дина Анатольевна
Мать ребёнка: Усенко Елена Андреевна
Смерть
15.05.2004