Алексей Лукоянов
Место рожденияМихайловская
Дата рождения1715
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Лукоян Луня
Мать: ?
Михайловская
Рождение ребёнка
1742
Сын: Михаил Алексеев
Мать ребёнка: Васса Петрова
Михайловская
Рождение ребёнка
1743
Сын: Семён Алексеев
Мать ребёнка: Васса Петрова
Михайловская
Рождение ребёнка
1768
Сын: Евстафий Алексеев
Мать ребёнка: Васса Петрова
Михайловская
1771 по ИР 1800 лист 1205об
Смерть
1786
Михайловская