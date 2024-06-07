Алексей Лукоянов 1715 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алексей Лукоянов

Место рождения

Михайловская

Дата рождения

1715

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Лукоян Луня

Мать: ?

Михайловская
Рождение ребёнка
1742

Сын: Михаил Алексеев

Мать ребёнка: Васса Петрова

Михайловская
Рождение ребёнка
1743

Сын: Семён Алексеев

Мать ребёнка: Васса Петрова

Михайловская
Рождение ребёнка
1768

Сын: Евстафий Алексеев

Мать ребёнка: Васса Петрова

Михайловская
1771 по ИР 1800 лист 1205об
Смерть
1786
Михайловская

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