Козлова Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Козлов Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Рождение ребёнка
03.11.1907
Дочь: Козлова Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Рождение ребёнка
06.12.1910
Сын: Козлов Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Рождение ребёнка
12.05.1913
Сын: Козлов Александр Митрофанович
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: Козлова Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Рождение ребёнка
06.01.1916
Сын: Козлов Иоанн Митрофанович
Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно