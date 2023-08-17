Козлова Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Козлов Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: Козлова Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1910

Сын: Козлов Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
12.05.1913

Сын: Козлов Александр Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Козлова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
06.01.1916

Сын: Козлов Иоанн Митрофанович

Отец ребёнка: Козлов Митрофан Емельянович

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Митрофан Емельянович

Смерть
Неизвестно
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