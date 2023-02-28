Кашина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина Агафья Григорьевна

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Место рождения

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Кашин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кашин Фёдор Алексеевич

Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Фёдор Алексеевич

Смерть
1945
Наруксово, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Похоронена в с Наруксово на кладбище при въезде в село, весте с мужем и свекром со свекровью.
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