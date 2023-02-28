Кашина Агафья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1937
Сын: Кашин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кашин Фёдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945
Похоронена в с Наруксово на кладбище при въезде в село, весте с мужем и свекром со свекровью.