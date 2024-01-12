Лукиных Солония? Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиных Солония? Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Лукиных Иван1 Константинов

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Лукиных Роман Иванович

Отец ребёнка: Лукиных Иван1 Константинов

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лукиных Антипа Иванович

Отец ребёнка: Лукиных Иван1 Константинов

Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукиных Иван1 Константинов

Место жительства
Неизвестно
Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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