Зайцев Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1846
Сын: Зайцев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зайцева Анисья Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Зайцев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Зайцева Анна Михайловна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Зайцев Никифор Михайлович
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно