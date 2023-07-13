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Зайцев Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Зайцев Иван(большой) Ильич

Мать: Зайцева Авдотья(Евдокия) Прокопьевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Зайцев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зайцева Анисья Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зайцев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Зайцева Анна Михайловна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Зайцев Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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