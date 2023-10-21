Пичужкина Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичужкина Серафима Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1882

Сын: Пичужкин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичужкин Евфимий Дмитиевич

Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич

Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Едрёнкина Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич

д. Александрова, Романовская волость, Уфимской губ
Смерть
Неизвестно
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