Пичужкина Серафима Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1882
Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич
Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пичужкин Евфимий Дмитиевич
Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич
Александровка, Романовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Едрёнкина Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пичужкин Дмитрий Васильевич
д. Александрова, Романовская волость, Уфимской губ
Смерть
Неизвестно