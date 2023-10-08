Хаматова (Немцева) Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаматова (Немцева) Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1939

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1939

Отец: Немцев Степан Викулович

Мать: Немцева Мария Спиридоновна

Рождение ребёнка
05.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаматов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаматов Валерий

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