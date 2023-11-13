Филимонова Агафья Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Филимонова Фёкла Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Филимонов Ульян Степанович
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Филимонов Севастьян Степанович
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Филимонова Варвара Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Филимонов Архип Степанович
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Филимонова Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филимонов Никифор Степанович
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филимонов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно