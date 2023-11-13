Филимонова Агафья Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонова Агафья Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Филимонова Фёкла Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Сын: Филимонов Ульян Степанович

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Филимонов Севастьян Степанович

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Филимонова Варвара Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Филимонов Архип Степанович

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Филимонова Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Филимонов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Филимонов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Филимонов Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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