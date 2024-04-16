Эртель Мибина
Место рожденияШталь, Поволжье
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Эртель) Мария
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
05.01.1895
Дочь: (Эртель) Мина
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
1899
Сын: Эртель Юлиус
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
1901
Сын: Эртель Кристиан
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
06.10.1905
Дочь: (Эртель) Луиза
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Эртель) Екатерина
Отец ребёнка: Эртель Кристиан
Смерть
Неизвестно