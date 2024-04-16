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Эртель Мибина

Место рождения

Шталь, Поволжье

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Эртель) Мария

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
05.01.1895

Дочь: (Эртель) Мина

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
1899

Сын: Эртель Юлиус

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
1901

Сын: Эртель Кристиан

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
06.10.1905

Дочь: (Эртель) Луиза

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Эртель) Екатерина

Отец ребёнка: Эртель Кристиан

Смерть
Неизвестно

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