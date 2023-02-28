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Клестов Мартын Кондратьевич

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Место рождения

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1694 ст.

Дата смерти

Около 1759 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1694 ст.

Отец: Клестов Кондрат Ильич

Мать: - Екатерина Григорьевна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Клестов Иван Мартынович

Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.

Сын: Клестов Тит Мартынович

Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.

Сын: Клестов Семён Мартынович

Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.

Сын: Клестов Гавриил Мартынович

Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.

Сын: Клестов Сергей Мартынович

Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Около 1759 ст.
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