Клестов Мартын Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1694 ст.
Дата смертиОколо 1759 ст.
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1694 ст.
Отец: Клестов Кондрат Ильич
Мать: - Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1726 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1742 ст.
Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743 ст.
Сын: Клестов Гавриил Мартынович
Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1746 ст.
Сын: Клестов Сергей Мартынович
Мать ребёнка: - Евдокия Трофимовна
Смерть
Около 1759 ст.