Порывкина (Цветкова) Евдокия Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порывкина (Цветкова) Евдокия Саввина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порывкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Порывкина) Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Порывкина) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Порывкина) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович

Смерть
Неизвестно

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