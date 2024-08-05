Порывкина (Цветкова) Евдокия Саввина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Рождественская (Порывкина) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Порывкина) Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Порывкина) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Лебедева (Порывкина) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Порывкина) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Порывкин Василий Павлович
Смерть
Неизвестно