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Головкин Сергей Акимович
Головкин Сергей Акимович
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Место рождения
Василево
, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Дата рождения
1933
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
Головкин Аким Диомидович
1886 г.р.
Мать
Головкина (Теленова) Ксения Никифоровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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Биография
Биография
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец:
Головкин Аким Диомидович
Мать:
Головкина Ксения Никифоровна
Василево
, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Смерть
1996
Василево
, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
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