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Головкин Сергей Акимович

Место рождения

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область

Дата рождения

1933

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Головкин Аким Диомидович

Мать: Головкина Ксения Никифоровна

Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область
Смерть
1996
Василево, Гусь-Хрустальный район, Владимирская область