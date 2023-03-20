Мироненко Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1992 г.р.

Дети

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Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мироненко Александра Игоревна

Рождение ребёнка
27.04.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мироненко Александра Игоревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мироненко Александра Игоревна