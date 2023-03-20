Мироненко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мироненко Александра Игоревна
Рождение ребёнка
27.04.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мироненко Александра Игоревна
Бракосочетание
Неизвестно