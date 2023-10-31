Куценко Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куценко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До ?.01.1873
Мать ребёнка: Дарья
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1876
Дочь: Акулина Никитична
Мать ребёнка: Дарья
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
17.09.1878
Дочь: София Никитична
Мать ребёнка: Дарья
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
Около ?.09.1880
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Дарья
Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
19.10.1892
Дочь: Параскева Никитична
Мать ребёнка: Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья
Смерть
Неизвестно