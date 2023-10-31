Куценко Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куценко Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куценко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До ?.01.1873

Сын: Куценко Николай Никитич

Мать ребёнка: Дарья

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1876

Дочь: Акулина Никитична

Мать ребёнка: Дарья

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
17.09.1878

Дочь: София Никитична

Мать ребёнка: Дарья

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
Около ?.09.1880

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Дарья

Николаевка, Сумской р-н, Сумская обл.
Рождение ребёнка
19.10.1892

Дочь: Параскева Никитична

Мать ребёнка: Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Смерть
Неизвестно
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